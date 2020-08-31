МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистый приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) во втором квартале составил 74,7 миллиарда рублей, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, говорится в обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов Банка России.

При этом основной прирост обеспечили закрытые ПИФы (57%), треть притока пришлась на открытые, еще 8% – на биржевые. Годом ранее на ОПИФы и БПИФы приходилось лишь 12% совокупного прироста. Открытые и биржевые фонды значительно ориентированы на работу с частными лицами: доля стоимости чистых активов, приходящаяся на физических лиц, на конец июня составляет 90% в ОПИФах и 45% в БПИФах (+27 процентного пункта за год).

Средневзвешенная доходность ПИФов за квартал составила 15,7% годовых, но по итогам первого полугодия доходность всё ещё находилась в отрицательной зоне (-8,6%). "Динамика доходности ПИФов в целом следует за динамикой фондового рынка, в инструменты которого вложен значительный объем их активов. Рост долгового рынка и улучшение конъюнктуры рынка акций по итогам апреля-июня 2020 года после провала в марте привели к возвращению положительной доходности по ОПИФам и БПИФам", — отмечается в обзоре.

Стоимость чистых активов (СЧА) всех типов ПИФов во втором квартале выросла на 4,9%, до 4,4 триллиона рублей. При этом стоимость чистых активов фондов для неквалифицированных инвесторов росла более высокими темпами (+8,3%). Однако основной объем СЧА по-прежнему приходится на фонды для квалифицированных инвесторов.

"В третьем квартале влияние на динамику СЧА ПИФов будет оказывать возможное замедление роста стоимости российских активов: ключевая ставка уже находится на исторически минимальном уровне, при этом возможный масштаб и траектория ее дальнейшего изменения менее очевидны. Это также скажется на замедлении темпов снижения ставки по банковским вкладам. Кроме того, возможно снижение интереса населения к вложениям в фондовый рынок на фоне восстановления стоимости ценных бумаг: те инвесторы, которые масштабно вкладывали средства в подешевевшие в марте 2020 года активы, вероятно, снизят свою активность в связи с тем, что падение цен большинства инструментов уже отыграно", — говорится в обзоре.

Вместе с тем сохранится влияние факторов, способствующих росту инвестиций в ПИФы (активность продаж банков, стремление части физических лиц диверсифицировать свои вложения, в том числе за счет потенциально более доходных инструментов по сравнению с банковскими вкладами), добавили в ЦБ.