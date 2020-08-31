МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Граждане этим летом стали быстрее активировать кредитные карты, начиная пользоваться ими практически сразу после открытия, и опрошенные РИА Новости банки объяснили это эффектом отложенного спроса на фоне снятия коронавирусных ограничений и тем, что условия обслуживания по таким картам стали в последнее время более привлекательными.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", россияне в июле стали чаще использовать кредитные карты сразу после их получения: доля кредиток, по которым уже в первом месяце после получения проведена хотя бы одна операция, выросла на 14 процентных пунктов — до рекордных 68%. Крупнейшие банки-участники опроса частично подтвердили эту тенденцию: клиенты ряда кредитных организаций действительно стали быстрее активировать карты, в то время как другие участники рынка каких-то существенных изменений в поведении клиентов не зафиксировали.

"ВТБ фиксирует рост числа клиентов, совершающих транзакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты. В первую очередь, это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии. Мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений", — говорит начальник управления кредитных карт этого банка Григорий Мирзоян.

Скорость входа карт в портфель значительно возросла и в Газпромбанке, в котором такую тенденцию объяснили повышением удобства обслуживания, в том числе за счет цифровизации, а также периодом отпусков и необходимостью школьных трат. Банк "Санкт-Петербург" также отмечает тенденцию к более быстрому "погружению в лимит" по кредитным картам. "Отчасти это связано с сохранением настороженного подхода к выдачам сразу крупного лимита и постепенному увеличению лимита в процессе использования кредитной карты", — поясняют в банке.

Сегодня 70% клиентов Райффайзенбанка используют кредитные карты сразу после их получения, и по данным кредитной организации пока это максимальный показатель в году. В июне-июле рост спроса на кредитные карты наблюдал МКБ: показатели продаж таких карт в июле приблизились к февральским значениям. Также в июле начался и рост среднего лимита по ним. В банке "Дом.РФ" отмечают среднемесячный рост числа операций по новым кредитным картам в июле и августе – по сравнению с первым кварталом года на 25%, а по сравнению со вторым – на 45%.

Представители некоторых крупных банков при этом говорят, что по темпам активации кредитных карт динамика достаточно ровная, без существенных изменений. Об этом, в частности, сообщили в банке "Русский Стандарт", "Открытии", Совкомбанке, Промсвязьбанке и банке "Хоум Кредит". Так, по данным этого банка, и в 2019, и в 2020 году сохранялся стабильно высокий процент, не менее 75-80%, клиентов, начинающих использование карты в первый же месяц.