МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток банка "Уралсиб" по МСФО за первое полугодие составил 2,318 миллиарда рублей против прибыли в 11,8 миллиарда годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка в первом полугодии сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,834 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 0,08%, составив 3,249 миллиарда Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке, составили 16,783 миллиарда рублей, снизившись на 18,5%.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2020 года достигли 462,213 миллиарда рублей против 444,979 миллиарда на конец 2019 года, обязательства — 367,451 миллиарда рублей против 350,573 миллиарда соответственно.