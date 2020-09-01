МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения. На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть – велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, если ставка в таком банке выше, чем среднерыночная, то это повод задуматься о том, возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под санацию или банкротство", — объясняет эксперт.

Получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов – это довольно длительная история, которая может изрядно помотать нервы, не говоря о потраченном времени и упущенной выгоде, предостерегает Кричевский.

Эксперт советует обратить внимание на долгосрочные вклады – на них больший процент во всех без исключения банках. При этом, нужно учитывать возможность частичного или полного снятия без потери накопленного дохода, возможности пополнения, отмечает он.

"Некоторые банки дают чуть больший процент зарплатным клиентам – это тоже стоит иметь в виду при выборе банка. Также стоит рассмотреть и другие варианты пассивного дохода, например, ОФЗ. Это максимально защищенная долговая бумага и государство по ОФЗ дефолта не допустит. Доходность по таким бумагам будет выше на 1-2%, при этом продать бумаги можно в любой момент без потери доходов", — заключил Кричевский.