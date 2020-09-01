МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в первый день сентября растет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.21 мск биткоин дорожал на 2,04% — до 11898 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивался в цене на 2,20% — до 11875 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,8% рынка.

"Биткоин находится ближе к верхней границе коридора 11-12 тысяч долларов и ждёт новостей с фондового рынка, чтобы определиться с траекторией ", — прокомментировал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. Он добавил, что при выходе цены за уровень в 12 тысяч долларов "велик шанс пойти к 15 тысячам долларов".

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, биткоин закрыл август на хорошей ноте, и теперь может вырасти до 14 тысяч долларов.

"Биткоин закрыл август небольшим ростом на уровне 11670 долларов, что дает позитивный сигнал и открывает возможность для движения на 14000 долларов. Рост идет по всему рынку криптовалют, так эфир (криптовалюта ETH — ред.) сегодня пробил недавний максимум и достиг 460 долларов, что тоже свидетельствует о "бычьем" настрое инвесторов", — сказал он.