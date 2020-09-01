МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Крупнейший в Белоруссии Беларусбанк временно приостановил прием новых заявок по ряду кредитных программ и увеличил сроки рассмотрения заявок по кредитам физлицам, сообщило агентство Белта со ссылкой на отдел коммуникаций банка.

Так, сроки рассмотрения заявок по кредитам, выдаваемым физическим лицам, изменились с 5 до 15 дней.

Кроме того, банк с 1 сентября временно приостанавливает прием новых заявок на кредит для финансирования недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам.

Приостановлен и прием заявок на кредиты для приобретения автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

ОАО "АСБ Беларусбанк" — крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Белоруссии. Оно предлагает все виды банковских услуг и продуктов, занимает лидирующие позиции в банковской системе страны по уровню собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. На 1 июля в системе банка были один филиал — областное управление, пять областных управлений, пять филиалов, 116 центров банковских услуг, 1137 отделений, 103 обменных пункта.