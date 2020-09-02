МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду слабо снижается в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.31 мск биткоин дешевел на 0,59% — до 11808 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 0,74% — до 11774 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,5% рынка.

"Вчера биткоин вырос на 2,3%, эфир (криптовалюта ETH — ред.) почти на 10%. С утра биткоин торгуется с небольшим снижением, около 11800 долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Поддержкой служит уровень 11600-11800 долларов, так что пока можно ожидать небольшой коррекции и продолжения роста. Эфир также остановился вблизи максимумов вчерашнего дня и если не случится резкий откат, то скорее он тоже продолжит расти", — добавил он.