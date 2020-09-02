МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост числа запросов на реструктуризацию по кредитным картам связан с желанием клиентов сохранить прежний образ жизни на фоне снижения доходов и ужесточения условий по потребкредитам. Многие обратились к кредиткам, однако не вполне понимают принцип их действия, из-за чего возникают проблемы с оплатой. В перспективе вероятен рост плохой задолженности по кредитным картам, да и прежние выгодные условия уже вряд ли вернутся.

Центробанк фиксирует снижение числа заявок от бизнеса и населения на реструктуризацию кредитов. Так, по данным регулятора, за период с 30 июля по 12 августа от заемщиков было получено 74 тысячи заявлений, а с 16 по 29 июля – 82 тысячи. При этом, согласно данным исследования АКРА, доля реструктуризаций по кредитным картам за время пандемии увеличилась с 1% до 12%. По мнению экспертов агентства, это связано с тем, что картами активно замещают потребительские кредиты, которые многим не дают из-за снижения доходов.

По их оценке, до пандемии антилидерами по доле реструктуризаций, в том числе по причине снижения ставок, в розничном портфеле были потребительские (53%) и ипотечные ссуды (42%). На 1 августа антилидером остались только потребительские кредиты (62%), что, по мнению аналитиков, свидетельствует об ухудшении их качества. На долю ипотеки теперь приходится 23%.

ПРИВЫЧКА К "СЛАДКОЙ ЖИЗНИ"

По мнению опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, увеличение доли проблемных кредиток связано с тем, что и сами банки активно их продвигают. "Кредитные карты для банков на сегодняшний день – это самый выгодный заем на рынке. Если другие кредитные продукты не дают более 15% годовых, то ставки по кредитным картам могут доходить до 35%", — пояснил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Неудивительно, что постепенно упор по выдаче, реструктуризации и взысканию делается именно на этот продукт, и подход к андеррайтингу здесь мягче. В свою очередь, владельцы кредиток зачастую не совсем понимают принцип их действия. К примеру, беспроцентный период не распространяется на снятие наличных и за него приходится платить комиссию. Из этого и начинаются проблемы с оплатами, просрочками.

Само собой разумеется, что за пандемию у подавляющего большинства больше доступных денежных средств не стало, и платить по кредитам стало нечем, констатирует эксперт.

Само по себе наращивание задолженности по кредитным картам означает, что население привыкло удовлетворять свои потребности в товарах и услугах на том же уровне что и до кризиса, но в связи с ограничительными мерами и снижением уровня дохода или потерей работы, получение привычного потребкредита стало более затруднительным – банки ужесточили требования, согласен главный аналитик ГК "Алор брокер" Алексей Антонов.

Поэтому население пошло, что называется, по обходному пути, обратившись к кредитным картам, которые могли быть получены задолго до пандемии, но не активированы или использовались исключительно в подстраховочных целях. Иными словами, кредитные карты пошли в ход, когда потребкредиты стали менее доступны, и с учетом того, что ситуация с безработицей и ростом доходов населения не улучшается, рост просрочки уже по кредитным картам стал более заметным, и как следствие выросло число обращений по реструктуризациям, пояснил он.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ НА ИСХОДЕ

Эксперты напоминают, что в связи с пандемией регулятор ввел с конца марта ряд мер по поддержке как банков, так и населения, чтобы не допустить массового провала в "долговую яму". В частности, был принят 106 ФЗ о кредитных каникулах, при этом варианты реструктуризации могли быть как по этому ФЗ, так и по собственным банковским программам. Также банкам было временно разрешено не создавать допрезервы для покрытия плохих долгов, вызванных пандемией.

Однако банки закрыли глаза на многие рекомендации ЦБ относительно сохранения лояльных условий к клиентам, так как и без этого теряли прибыль из-за снижения ставки ЦБ. Программы кредитных каникул максимально затягивались, а взносы по текущим платежам банки все равно требовали.

До последнего момента клиенты спасались за счет реструктуризации. Если до пандемии пользователи кредитных карт редко прибегали к этому методу, то сейчас ситуация изменилась. Однако сентябрь — последний месяц действия кредитных каникул. По мнению экспертов, ситуация с просроченными платежами и "плохими" кредитами обострится к концу года, поскольку положение с доходами населения вряд ли улучшится существенно.

В свою очередь, банки тоже начнут ужесточать условия по кредитным картам, дабы не допустить просрочек. "Условия по кредитным продуктам ужесточаются уже полтора года, и в последние несколько месяцев банки стали "закручивать гайки" еще жестче. Если говорить именно о кредитных картах, то их однозначно будут выдавать и дальше, но, вероятнее всего, с меньшим кредитным лимитом и увеличенным процентом", — прогнозирует Кричевский.

Можно предположить, что в связи с таким ажиотажным спросом на реструктуризацию долгов по кредитным картам, банки станут более осмотрительно выбирать кандидатов на их оформление, а сами условия станут жестче, согласен Антонов.

Что касается банков, то сейчас благодаря послаблениям Банка России в отношении резервов по реструктурированным кредитам до 1 июля 2021 года и буферам к капиталу ситуация выглядит не особенно критичной, говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

"Однако по оценкам АКРА, если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, станет проблемным, банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности — это 5–6% капитала банков. Подобный сценарий приведет к проблемам у отдельных кредитных организаций, хотя в целом не скажется на банковском секторе", — заключил он.