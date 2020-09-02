МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. АФК "Система" объявила о подписании соглашения со Сбербанком, согласно которому полностью снимается залог с принадлежащих "Системе" акций МТС.

"В ноябре 2019 года АФК "Система" подписала соглашение о продлении срока действия кредита до 2025 года. В сентябре 2020 года залог по кредиту был полностью снят. Непогашенная сумма кредита составляет 37,9 миллиарда рублей", — уточняется в сообщении.

В феврале 2018 года АФК сообщала, что подписала со Сбербанком соглашение об открытии кредитной линии объемом до 105 миллиардов рублей под залог 16% акций МТС сроком на пять лет, из них 40 миллиардов рублей были направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. В июле 2020 года АФК "Система" вывела из-под залога 6,85% акций МТС, в залоге оставалось 9,16%.

"Новое соглашение с ПАО "Сбербанк" – очередной шаг вперед в рамках программы по оптимизации долгового портфеля. Снятие залога с акций МТС стало результатом роста стоимости активов Корпорации и снижения долговой нагрузки. Мы рады продолжить работу с нашим многолетним партнером ПАО "Сбербанк" на новых условиях беззалогового кредитования", — отметил вице-президент по финансам АФК "Система" Владимир Травков.

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в РФ. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 55,65% акций оператора, доля эффективного участия АФК — 50,007%. Остальные 44,35% акций МТС — в свободном обращении (7,58% — на Московской бирже, 36,77% в виде АДР — на NYSE).