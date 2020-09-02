МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 66–67 /2202–2203/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 728-П от 6.07.2020 "О формах раскрытия информации в бухгалтерской /финансовой/ отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59191 от 5.08.2020, вступает в силу с 1.01.2023/.