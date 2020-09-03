МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Выдачи микрозаймов в России в первом полугодии 2020 года упали до уровня 2018 года, следует из очередного выпуска информационного материала Банка России "Тенденции на рынке МФО".

По итогам первой половины 2020 года впервые за последние несколько лет произошло снижение объема выдач микрозаймов, что в итоге стало причиной уменьшения совокупного портфеля МФО, указывается в релизе ЦБ.

Согласно документу, портфель микрозаймов по состоянию на 30 июня составляет 213 миллиардов рублей против 219 миллиардов по состоянию на 31 марта. В первом полугодии 2020 года (период наибольшего влияния пандемии COVID-19) объем выдаваемых микрозаймов значительно сократился (на 12% за первый квартал, на 24% за второй квартал), отмечает регулятор.

"На фоне пандемии и ограничительных мер по борьбе с ней объемы выдачи "займов до зарплаты" и потребительских займов Installment (крупные ссуды, выдаваемые на более долгий срок — ред.) сократились до уровня начала 2018 года. Причиной стало ужесточение риск-политики МФО", — указывает регулятор.

В отличие от потребительского сегмента выдача займов малому и среднему бизнесу значительно увеличилась (объем выдач во втором квартале — на 22%). Рост выдач в этом сегменте связан с возросшей потребностью бизнеса в заемных средствах, чтобы компенсировать кассовые разрывы и оплачивать текущие обязательства, а также с участием МФО в программах дополнительного государственного финансирования. Ставки по микрозаймам в этом сегменте составляли 3–5% годовых, отмечает ЦБ.

Последствия пандемии оказали негативное влияние на доходы заемщиков и их платежную дисциплину, что сказалось на качестве портфеля микрофинансовых организаций, также говорится в материалах, Однако, по данным крупнейших МФО, с середины июня показатели просроченной на небольшой срок (0+, 30+) задолженности еженедельно улучшаются. При этом за период с марта до начала августа МФО получили почти 40 тысяч заявлений на реструктуризацию займов, из которых одобрено более 28 тысяч, следует из материалов регулятора.

Количество жалоб и обращений в отношении МФО, поступивших в Банк России, резко выросло в апреле — до 2,3 тысячи. "Это было связано с вопросами взаимодействия с МФО в условиях действия ограничительных мер. В мае-июле количество обращений постепенно снижалось. При этом только каждая пятая жалоба на МФО оказалась обоснованной", — отмечает ЦБ. С начала года государственный реестр МФО покинули 187 компаний. За апрель-август 2020 года 67% компаний, покинувших реестр, были исключены по собственной инициативе, подытожил регулятор.