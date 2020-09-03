МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне восстановился до уровня апреля, в сложившихся условиях ввоз валюты нарастили и банки, говорится в материалах ЦБ.

"В июне 2020 года на фоне снятия ограничений по COVID-19 во многих регионах страны повысилась активность населения на внутреннем валютном рынке, а чистый спрос на наличную иностранную валюту восстановился к уровню апреля 2020 года. В июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 36% и составил 1,6 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США вырос на 37%, на европейскую валюту — на 33%", — приводит данные регулятор.

Объем покупки валюты в банках по сравнению с маем подскочил на 83% — до 1,9 миллиарда долларов. Долларов США было куплено на 84% больше, чем месяцем ранее, евро — на 78%. Средний размер одной операции вырос на 19%, до 2549 долларов. С валютных счетов физлица сняли 2 миллиарда долларов, что на 31% больше майского показателя.

Выросли и продажи валюты населением. Так, по данным ЦБ, продано банкам было 700 миллионов долларов валюты (на 34% больше). Продажи долларов США выросли на 34%, евро — на 32%. Продавали в среднем 775 долларов, средний чек увеличился на 8%.

Банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,2 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился на 21%, евро — в 2,8 раза. Объем вывезенной валюты вырос в 2,7 раза и составил 300 миллионов долларов (вывоз долларов увеличился почти в 2,5 раза, евро – почти в 4,7 раза).