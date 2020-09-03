МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничной торговле РФ выросла по итогам прошлого квартала на 5 процентных пунктов, примерно до 69%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на съезде Ассоциации банков России.

"Только за второй квартал доля безналичных платежей в рознице выросла еще на 5 процентных пунктов, до, почти, 69%", — сказала она.