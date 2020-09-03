МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российские банки могут заработать в 2020 году прибыль на уровне около одного триллиона рублей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"С учетом нормализации экономической ситуации, продления ряда послаблений и графика по дорезервированию прибыль по этому году около одного триллиона (рублей — ред.) кажется достижимой", — сказала Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

Банки РФ за январь-июль заработали чистую прибыль в 761 миллиард рублей, сообщал регулятор в августе.