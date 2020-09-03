МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россияне в текущем году перевели рекордный объем средств из традиционных вкладов в альтернативные инструменты сбережения и на рынок ценных бумаг, банки должны учитывать данный факт при определении ставок по вкладам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, в инструменты рынка капитала. Этот переток в целом не влияет на общий объем сбережений в экономике, на их доступность как ресурсной базы для инвестиций", — заявила она, выступая на съезде Ассоциации банков России.

При этом глава регулятора подчеркнула, что банки, определяя свою политику в отношении депозитных ставок, должны принимать во внимание эту растущую конкуренцию со стороны рынка ценных бумаг и других инструментов.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа вновь упала до рекордно низкого уровня — 4,45% против 4,52% в первой декаде.