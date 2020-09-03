Число мошеннических звонков якобы из банков выросло в пандемию коронавируса в 3 раза
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Количество телефонных мошеннических звонков гражданам, якобы от банка, выросло в период пандемии нового коронавируса на 200%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
По её словам, пандемия показала, что вопросы финансовой грамотности очень важны.
"Обзвоны мошенниками людей выросли на 200%, и 66% из этого — это социальная инженерия. И рынок должен быть этим озабочен", — заявила она.
https://1prime.ru/finance/20200903/831986092.html