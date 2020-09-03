МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина вновь рекомендовала кредитным организациям осторожно подходить к выплатам дивидендов, поскольку связанная с пандемией коронавируса неопределенность сохраняется, и банкам может потребоваться капитал.

"Мы в целом рекомендуем банкам особенно взвешенно подходить к выплатам дивидендов, так как неопределенность, которая связана с пандемией, сохраняется, и капитал может потребоваться в будущем для абсорбирования убытков. Поэтому перед выплатой дивидендов надо оценить будущие потребности в капитале, исходя из консервативных оценок", — сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России.

Регулятор в начале апреля рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу, а годовые собрания акционеров, на которых будут приниматься решения о выплатах, назначать на конец августа — сентябрь. В июне Набиуллина отмечала, что ситуация с нагрузкой на капитал у банков РФ прояснится ближе к осени, но регулятор считает, что прибыль прошлого года им лучше направлять на капитализацию.

Набиуллина в июле говорила, что около 10% российских банков уже приняли решение по выплате дивидендов на 25 миллиардов рублей, эта величина не влияет на положение сектора. Позже наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей. При этом набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате рекордных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, или 422,38 миллиарда рублей.