МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Акционеры Газпромбанка утвердили выплату дивидендов по итогам прошлого года на общую сумму почти в 9 миллиардов рублей, по 15,36 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

"Начислить к выплате годовые дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям "Газпромбанк" (Акционерное общество) в количестве 585 883 635 штук в денежной форме в размере 15 рублей 36 копеек на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме 8 999 172 633,60 рублей", — говорится в сообщении.

При этом дивиденды по привилегированным акциям типа А и типа Б не предусмотрены.

Реестр на получение дивидендов закрывается 14 сентября.