МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 2 сентября вырос до 120 миллионов долларов с 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 120 миллионов долларов против 50 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.