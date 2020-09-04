МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Заемщиком Сбербанка, обеспечившим в июле рекордный рост просроченной задолженности российских банков, оказался "Евроцемент", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками в июле, вырос на 271,5 млрд рулей и превысил 3 трлн руб — это максимальный прирост за месяц с января прошлого года. При этом основную часть прироста обеспечил Сбербанк, который показал рекордное увеличение просроченной задолженности — на 92,6 млрд рублей и 1,96 млрд долларов.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы "Евроцемент". За 2016 год общий долг компании составлял 100 млрд рублей, из которых 65 млрд компания должна была Сбербанку. В ноябре 2019 года долг производителя цемента перед Сбербанком увеличился, после того как банк забрал его обязательства перед ВТБ, отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд рублей долга "Мечела".