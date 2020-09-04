МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу снижается более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.08 мск биткоин дешевел на 8,82% — до 10 363 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 8,7% — до 11 408 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,7% рынка.

"Вчера рынки значительно снизились, причем не только криптовалюты, но и американские акции. Биткоин упал на 10%, закрывшись в районе 10 200 долларов, ниже максимума предыдущего цикла (февраль 2020)", — отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Если неделя не закроется выше 10 500 долларов, то рассчитывать на рост не приходится. В ближайшие несколько дней лучше подождать консолидации и понять, на каком уровне стабилизируется цена", — считает он.