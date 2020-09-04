МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил новый приказ о правилах совершения таможенных операций с товарами, который направлен на упрощение процедур, говорится в сообщении министерства.

Ранее бизнес-ассоциации указывали на заложенную в июльском приказе Минфина правовую неопределенность, которая создает предприятиям препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

"Практика применения действующей версии приказа, который вступил в силу 2 июля текущего года, показала, что следует усовершенствовать его положения и полностью исключить случаи возникновения сложностей у участников ВЭД при совершении таможенных операций", — указывается в сообщении.

Отмечается, что обновленный документ дорабатывался совместно с бизнесом. "В частности, проектом приказа неподакцизные товары исключены из перечня тех, которые могут быть задекларированы исключительно в таможенных органах, подчиненных Центральной акцизной таможне. Теперь в ЦАТ будут оформляться только подакцизные товары и незначительный объем спиртосодержащей продукции", – прокомментировал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Одновременно снимаются ограничения по перечню таможенных органов, которые могут осуществлять фактический контроль и хранение ввозимых товаров, выпускаемых ЦАТ. "Снятие действующих ограничений по постам фактического контроля позволит избежать возникновения трудностей с логистикой. Особенно это актуально для компаний, которые ведут непрерывное производство", — добавил замминистра.

Крупные бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация европейского бизнеса и Консультативный совет по иностранным инвестициям – поддерживают доработанную версию приказа и рассчитывают, что обновленный документ вступит в силу максимально быстро, указывается в сообщении.