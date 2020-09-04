МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Райффайзенбанк наблюдает повышенную активность мошенников по обзвону своих клиентов, при этом исключает возможность утечки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в пятницу некоторые клиенты Райффайзенбанка жаловалось через социальные сети на звонки мошенников якобы от банка. По словам одного из пользователей, мошенникам была известна информация об открытых картах и персональные данные.

"Сохранность личных данных клиентов – один из наших важнейших приоритетов. Мы исключаем возможность утечки данных из банка. В данный момент действительно наблюдается повышенная активность мошенников по обзвону клиентов. Важно еще раз напомнить, что сотрудники банка никогда не просят называть коды из смс, push-сообщений или последние четыре цифры банковской карты", — сказали в банке.