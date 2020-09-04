МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мошенники в России нашли новую уловку – теперь они обзванивают банковских клиентов от имени Ассоциации российских банков (АРБ), следует из сообщения организации.

"В последнее время в АРБ стали обращаться граждане – клиенты банков с жалобами на поступающие им звонки от якобы сотрудников ассоциации. Эти телефонные мошенники утверждают, что, если им сейчас же не сообщат какие-то данные, то с карточного счета этого гражданина будут списаны денежные средства. Или что они могут помочь вернуть зависшие деньги со счета недобросовестного брокера", — говорится в сообщении.

Ассоциация заявляет, что не имеет отношения к этим звонкам, и предупреждает, что от ее имени клиентам банков могут звонить только мошенники.

"АРБ – не банк. Мы не владеем никакой информацией по счетам клиентов и не работаем с физическими лицами. При поступлении подобных звонков лучше сразу же прервать разговор", — отметили в организации.

"По вопросу списания денежных средств с карточного счета надо обратиться непосредственно в ваш банк по телефону, указанному на обратной стороне карточки… По вопросу о брокерах – обращайтесь в Центральный банк в службу финансового омбудсмена", — напомнила АРБ.