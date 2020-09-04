МИНСК, 4 сен — ПРАЙМ. Нацбанк (ЦБ) Белоруссии рассчитывает, что ситуация на валютном рынке страны в ближайшее время стабилизируется, заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа ЦБ Дмитрий Мурин.

"Есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется", — сказал Мурин в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", которое опубликовано в пятницу.

Как отметил представитель ЦБ, в августе ситуация на валютном рынке в Белоруссии развивалась "достаточно интенсивно". По словам Мурина, сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения по поводу стабильности экономики, и сформировался "повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный спрос на валюту".

"До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался. Затем подключились к массированному приобретению валюты и юридические лица. Причем было четко видно, что этот дополнительный спрос не связан ни с производственной деятельностью предприятий, ни с необходимостью погашать валютные кредиты. Все решили сыграть в "финансовую рулетку". И многие, судя по всему, приобрели валюту по максимальному на текущий момент курсу", — сказал представитель Нацбанка республики.

При этом, по его словам, в последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике с иностранной валютой нет "катастрофы", но признал, что в обменниках может не хватать наличности из-за повышенного спроса.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.