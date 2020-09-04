МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Совокупная прибыль страховщиков в РФ, полученная по итогам первого полугодия, выросла более чем на 21%, до 149,1 миллиарда рублей, во многом благодаря инвестиционной деятельности, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.

"Прибыль страховщиков увеличилась на 21,2%, до 149,1 миллиарда рублей. Из 169 страховых организаций 150 получили прибыль (89%, годом ранее – 81%)", — говорится в обзоре.

ЦБ поясняет, что такой рост прибыли был связан с увеличением результатов от инвестиционной деятельности, а основную часть инвестдохода страховщикам принесли возросшие процентные доходы и заметно увеличившиеся доходы от операций с иностранной валютой.

Введение ограничительных мер в связи с коронавирусом и снижение экономической активности привели к тому, что одновременно с этим во втором квартале снизился объем собранных премий. Они сократились на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 312,8 миллиарда рублей.

Но вместе с этим во втором квартале снизились и выплаты — из-за снижения числа поездок на автомобиле и в целом сокращения активности в разных сферах деятельности. В итоге выплаты по страховым договорам снизились во втором квартале на 6,3%, до 137,2 миллиарда рублей.

"На итоги первого полугодия 2020 года значительное влияние оказали хорошие результаты первого квартала. За январь-июнь совокупный объем страховых премий составил 739 миллиардов рублей, что соответствует величине за аналогичный период предыдущего года", — также говорится в обзоре.