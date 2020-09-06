Предпринимателям из Арктической зоны возместят до 75% затрат на страховые взносы
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Мера поддержки доступна и индивидуальным предпринимателям.
"Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям", — говорится в сообщении.
Добавляется, что прием заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.
https://1prime.ru/finance/20200906/831993666.html