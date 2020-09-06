МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Мера поддержки доступна и индивидуальным предпринимателям.

"Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям", — говорится в сообщении.

Добавляется, что прием заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.