МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, говорится в материалах Банка России.

"Результаты последних мониторингов отражают снижение общего количества одобренных и фактически проведенных кредитных каникул по сравнению с предыдущими периодами обследования. Это связано с тем, что часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90‑дневного периода заемщиком снижения дохода. В частности, только системно значимыми банками за период с 20 марта по 26 августа по этой причине было аннулировано примерно 15 тысяч требований кредитных каникул на общую сумму 6,8 миллиарда рублей", — сообщил ЦБ.

По данным регулятора, всего на 26 августа банками получено свыше 370 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул в рамках федерального закона.

При этом количество удовлетворенных банками требований составило 205,1 тысячи, или 57,9% от всех рассмотренных заявок. В результате банками предоставлены кредитные каникулы по договорам на общую сумму свыше 81 миллиарда рублей.