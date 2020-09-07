МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе заработал чистую прибыль в 479,66 миллиарда рублей, что меньше результата за аналогичный период прошлого года на 19,1%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

В августе банк заработал чистую прибыль в размере 76,6 миллиарда рублей против 73,6 миллиарда рублей годом ранее (рост на 4%), рентабельность капитала за месяц составила 18,4%, рентабельность активов 3,0%.

Средства физических лиц в Сбербанке в январе-августе текущего года выросли на 7,5% — до 14,648 триллиона рублей, средства юридических лиц увеличились на 11,8%, до 7,436 триллиона рублей.

"Средства клиентов в августе увеличились на 1,3% без учета валютной переоценки: средства физических лиц — на 0,3%, средства юридических лиц — на 3,3%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 3,6%", — говорится в сообщении.

Сбербанк в январе-августе текущего года нарастил кредитование населения на 8,4%, корпоративного сектора — на 11,5%.

Кредиты населению по состоянию на 1 сентября 2020 года выросли до 7,85 триллиона рублей с 7,244 триллиона на 1 января. Объем кредитов юрлицам увеличился до 14,866 триллиона рублей с 13,329 триллиона рублей на начало года.