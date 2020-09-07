МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник снижается менее чем на 1%, постепенно приближаясь к отметке в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.28 мск биткоин дешевел на 0,52% — до 10 129 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 0,88% — до 10 153 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,7% рынка.

"Всего за два дня биткоин перечеркнул рост за август, потеряв почти 18%, неделя закрылась на уровне 10 300 долларов, ниже поддержки на 10 500 долларов. Эфир (криптовалюта ETH — ред.), опережавший биткоин с лета, также падал быстрее, в моменте его снижение достигало 36%", — отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Сейчас рынки немного стабилизировались, но на фоне падения американских индексов в четверг-пятницу, вероятность продолжения очень велика. Ближайшая поддержка для биткоина — уровень 9300 долларов, далее район 6900-7300 долларов, который может быть хорошим уровнем для покупки на средний срок", — добавил он.