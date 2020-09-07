МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности по потребкредитам за первые семь месяцев текущего года выросла на 2,6 процентного пункта, до 16,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитные историй (НБКИ).

"В июле 2020 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,8%, снизившись за год на 0,7 процентного пункта", — подсчитали аналитики. При этом с начала года показатель вырос на 2,6 процентного пункта, фактически вернувшись к уровню начала осени 2019 года.

Самые низкие значения доли просрочки были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (9%), Якутии (13,7%) и Татарстане (13,9%), а также в Москве (14,1%) и Санкт-Петербурге (15,5%). При этом годовая динамика просрочки в региональном разрезе носила разнонаправленный характер. Наиболее существенное сокращение доли таких кредитов по сравнению с июлем 2019 года было отмечено в Иркутской области (-6,6 п.п.), Якутии (-5,7 п.п.), а также в Хабаровском (-4,1 п.п.), Красноярском (-3 п.п.) и Приморском (-2,8 п.п.) краях.

В то же время, в ряде субъектов РФ доля просрочки по потребкредитам за прошедший год выросла, в том числе в Алтайском (+1,6 п.п.), Краснодарском (+1,6 п.п.) и Ставропольском (+1,5 п.п.) краях, а также в Самарской (+1,3 п.п.) и Саратовской (+1,2 п.п.) областях. В Москве этот показатель за год вырос на 0,7 п.п., а в Санкт-Петербурге, напротив, сократился на 0,6 п.п.

"Рост просрочки, отмеченный в 2020 году, во многом объясняется экономическими последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, возможно, это результат чисто математического эффекта – роста в "карантинный" период доли "плохих" старых кредитов при падении выдачи "новых" займов", — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

"В этом смысле весьма полезными и своевременными оказались мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан. Благодаря этому просрочка в необеспеченном кредитовании в настоящее время по-прежнему находится на достаточно приемлемом уровне", — добавил он.