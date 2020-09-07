МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Качество активов российских банков продолжит ухудшаться как минимум до конца текущего года, а возможно, и в следующем году, считают аналитики международного рейтингового агентств S&P Global Ratings.

"Мы полагаем, что отчисления банков в резервы в первом полугодии не в полной степени отражают ухудшение качества активов, которое, вероятно, продолжит фиксироваться в секторе как минимум до конца года, а возможно, и в 2021 году", — отметили аналитики.

Эксперты полагают, что тяжелые экономические условия продолжат ограничивать способность обслуживать долги некоторых крупных компаний, малых и средних предприятий и индивидуальных заемщиков в течение 2020-2021 годов, в результате чего больше кредитов будут классифицированы как проблемные. По их прогнозу, к концу текущего года до 12-15% от общего объема кредитов в крупнейших российских банках можно будет считать проблемными против 7,5% в 2019 году.

Кроме того, S&P ожидает, что банки смогут признать стоимость кредитов в размере 2,5–3% от их среднего амортизированного кредитного портфеля по сравнению с 0,84% в прошлом году. Это означает, что некоторые банки смогут сообщить лишь о безубыточности по итогам года.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе призвала банки оценивать реальное качество кредитного портфеля и не откладывать признание потерь по невозвратным кредитам "в долгий ящик". При этом она подчеркнула, что какого-то существенного ухудшения качества корпоративных кредитов в России не произошло, и несмотря на то, что часть корпоративных заемщиков российских банков может не справиться с последствиями эпидемии, ситуация с качеством кредитов не выглядит тревожной.