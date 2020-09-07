МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля "плохих" кредитов россиян по итогам июля выросла на 0,1 процентного пункта — до 5,2%, достигнув уровня февраля 2019 года, следует из материалов Банка России.

Так, по данным регулятора, доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме на 1 августа достигла 5,2% против 5,1% на 1 июля. При этом с начала текущего года показатель вырос на 0,7 процентного пункта. В то же время объем просроченных розничных кредитов увеличился за июль на 4% — до 955,4 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 августа составляли 18,5 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2%.