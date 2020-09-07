МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Информация кипрской газеты о владельцах "золотых паспортов" Кипра, включая россиян, требует подтверждения, пока это лишь публикация СМИ, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт", — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Ранее сообщалось, что кипрская газета Politis опубликовала список 34 владельцев "золотых паспортов" Кипра, включая россиян. Politis пишет, что решила раскрыть все имена с учетом заявления представителя правительства о рассекречивании списка. До этого газета опубликовала имена двух российских инвесторов, чьи заявки были направлены в совет министров Христофиаса юридической фирмой "Никос Анастасиадис", когда офис возглавлял действующий президент республики: это бывший член Совета Федерации от Чувашии Леонид Лебедев и член совета директоров Evraz Group Александр Абрамов.