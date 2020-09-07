МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Райффайзенбанку долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровнях "BBB-" и "A-3" соответственно, прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги отражают наше мнение о том, что банк более устойчив, чем его местные аналоги, к нестабильной рыночной среде… Банк имеет хорошо сбалансированную и диверсифицированную бизнес-модель, осторожную стратегию роста бизнеса и более сильное управление рисками, чем его аналоги, благодаря материнской компании Raiffeisen Bank International AG" — отмечает агентство.

S&P отмечает, что высокие операционные показатели последних лет позволили Райффайзенбанку создать существенные резервы на покрытие ожидаемого увеличения кредитных убытков, связанных с ухудшением макроэкономических условий, ожидаемых в российском банковском секторе в 2020-2021 годах. "На наш взгляд, хотя Райффайзенбанк и не застрахован от общесистемных рисков в России, он имеет один из самых сильных финансовых показателей в России", — добавляют эксперты агентства.

Стабильный прогноз отражает прогноз агентства по рейтингам России и ожидания того, что бизнес Райффайзенбанка и профиль рисков не изменятся существенно в ближайшие 18-24 месяца. При этом его рейтинги ограничены долгосрочным суверенным кредитным рейтингом России в иностранной валюте на уровне "BBB-".

Успешная деятельность Райффайзенбанка в России является важным элементом стратегии роста банковской группы Raiffeisen в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), добавляет S&P. "Мы считаем, что группа заинтересована в сохранении сильного присутствия на российском рынке и при необходимости предоставит финансовую поддержку дочерней компании", — говорится в сообщении агентства.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 августа занимал 13-е место в российской банковской системе.