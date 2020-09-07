МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей в августе сократилась на 0,39 процентного пункта — до 28,52%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД).

Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта — 31,08%, на 30 июня — 29,62%.

В августе наблюдались колебания на уровне 28,5-28,91%. При этом на 31 августа доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100-процентным участием иностранного капитала составила 34,47%, что оказалось ниже июльских показателей (34,76%).

В августе значительные изменения доли нерезидентов произошли в следующих категориях: в ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 года доля продолжила снижаться, сократившись на 12,01 процентного пункта, и по итогам месяца составила 23,69%; в ОФЗ 26219 с погашением в сентябре 2026 года произошло сокращение доли до 37,18%.

В ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 года доля нерезидентов продолжает расти после июньской эмиссии, увеличившись за август на 2,58 процентного пункта, достигнув 27,46%. В ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года доля выросла на 3,09 процентного пункта, до 57,03%.