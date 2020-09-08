МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк готовит размещение социальных еврооблигаций, номинированных в рублях, рассказал РИА Новости первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте "Халва" с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Это первые на долговом рынке социальные еврооблигации (social bonds) российского эмитента", — сказал Хотимский.

По его словам, крупнейшее иностранное агентство Sustainalytics выдало независимое заключение о том, что облигации банка удовлетворяют как западным, так и российским критериям социальности. В течение срока жизни облигаций это агентство будет проводить аудит использования привлеченных средств.

"Мы выбрали рубль в качестве валюты еврооблигаций ввиду более высокой привлекательности ставок в настоящий момент", — также отметил он.

Источник РИА Новости в банковских кругах в понедельник сообщил, что Совкомбанк планирует с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.

В январе этого года Совкомбанк разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых. Книга заявок в ходе размещения достигла почти 2 миллиардов долларов.