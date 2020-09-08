МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские банки почти перестали выдавать карты с овердрафтом, которые дают возможность ухода в минус: всего россияне получили в июле 2,8 тысячи таких кредитов, что почти в восемь раз меньше показателя годом ранее и является минимальным за всю историю уровнем, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, в июле россияне получили лишь 2,8 тысячи новых карт с опцией овердрафта против 22,3 тысячи годом ранее, при этом за месяц сокращение составило 10%. Резко в июле сократился и лимит предоставляемых банками средств в рамках овердрафта: если по итогам второго квартала он находился на уровне 23,8 тысячи рублей, то по итогам июля упал вдвое — до 12,5 тысячи рублей.

В результате объемы выданных карт с овердрафтом за июль снизились на 23,1% — до 35,9 миллиона рублей, а портфель овердрафтов сократился по итогам месяца более чем втрое — до почти 4 миллиардов рублей.

Гендиректор компании Олег Лагуткин отметил, что обычно новые карты с овердрафтом оформляются в рамках зарплатных проектов, в пандемию же число заключаемых зарплатных проектов снизилось – компании снизили наем новых сотрудников и сократился переток компаний из одного банка в другой. Кроме того, многие банки стали отказываться от карт с овердрафтами в пользу кредитных карт. "Теоретически можно говорить о том, что на горизонте нескольких лет банки могут полностью отказаться от такого вида кредитования как овердрафт", — прогнозирует он.

А вот аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер не ждет, что банки откажутся от данного вида кредитования, поскольку карты с овердрафтом являются дополнительным способом привлечения клиентов. В то же время не стоит в ближайшие месяцы ожидать, что банки будут наращивать выдачи овердрафтов, поскольку на фоне снижения доходов населения и неясных перспектив их восстановления подобный овердрафты сопряжены с дополнительным кредитным риском для банков, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счёт чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту будет использовано для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным по сравнению с прошлыми годами.