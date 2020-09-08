МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Новый DeFi-токен YFI к началу сентября подорожал более чем на 100 000%, до 38 тысяч долларов, а изначально он стоил всего 35 долларов, пишет "Известия".

По данным Coinmarketcap, главная мировая криптовалюта Bitcoin сейчас стоит порядка $10,5 тыс., и даже в историческом для криптовалют декабре 2018-го дорожала лишь до $20 тыс.

Участники рынка сказали изданию, что YFI — первый в мире альткоин, которому удалось обогнать Bitcoin по цене. Сам альткоин — так называют любую криптовалюту, кроме Bitcoin — был выпущен в июле платформой yEarn Finance, которая относится к стратегии "доходного фермерства".

По мнению экспертов, основные причины резкого взлета YFI — ограничение эмиссии в 30 тыс. токенов и ее появление на крупных биржах вроде Binance, Poloniex и Okex.