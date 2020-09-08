МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России планирует вести надзор за крупными микрокредитными компаниями (МКК), следует из проекта указания регулятора, размещенного на его сайте.

"Проектом указания предусмотрено, что надзор за соблюдением законодательства о микрофинансовой деятельности микрокредитными компаниями, у которых размер задолженности по основному долгу по выданным займам (в том числе микрозаймам) на одну из двух последних отчетных дат (квартал) составляет 100 миллионов рублей или более, осуществляется непосредственно Банком России", — сказано в пояснительной записке. Если обозначенная в документе сумма ниже 100 миллионов рублей, то надзор за такими компаниями осуществляют саморегулируемые организации, указал регулятор.

Изначально разделение рынка предполагало, что крупные компании получат статус микрофинансовой компании (МФК) и будут под надзором ЦБ, а надзор и регулирование небольших МКК перейдёт к СРО по мере формирования отраслевых стандартов, говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин. По его словам, к настоящему моменту на рынке образовалось определённое количество крупных МКК (с портфелем больше 100 миллионов рублей, их может быть несколько десятков), полномочия регулятора в работе с которыми являются ограниченными.

Статус МФК они не получают из-за избыточной регуляторной нагрузки. Для упрощенной идентификации статус МФК более не обязателен, а средства физлиц или облигационное фондирование крупным МКК чаще всего не требуются. В 2019-2020 годах наметился обратный тренд: несколько МФК сменили статус на МКК для облегчения регуляторного бремени, указал эксперт. "Проект указания является ответом Банка России на данный тренд. Надзор за крупными МКК, по мнению регулятора, стал необходим, однако в "облегчённом формате", поскольку у МКК отсутствуют выпущенные облигации и привлеченные средства от розничных инвесторов, в отличие от ряда МФК", — пояснил Уклеин.

Председатель совета СРО МиР Эльман Мехтиев полагает, что концепция пропорционального регулирования, реализованная на микрофинансовом рынке как разделение МФО на МФК и МКК, в связи с таким воплощением неминуемо должна была использовать формальные критерии поднадзорности. С учетом ограниченного количества преимуществ, которые имеют МФК одновременно с прямым надзором со стороны ЦБ, многие МКК, несмотря на значительный размер их портфеля займов, не ставят себе целью трансформацию своего статуса в МФК.

"Такое "предложение" поднадзорным означает не только расширение прямого надзора на всех крупных игроков, но и сигнализирует о необходимости дискуссии о развитии концепции пропорционального регулирования", — считает Мехтиев.

Вместе с тем, по словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, регулятор, возможно, опасается, что возросшие экономические риски требуют более тщательного надзора за крупнейшими микрокредитными компаниями.