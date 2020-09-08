МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ не собирается пересматривать цель по инфляции — вблизи 4%, это снизило бы доверие к денежно-кредитной политике, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на стратегической сессии Московского финансового форума.

"Конечно, не считаю. Вообще считаю неправильным, исходя из того что у текущей инфляции может быть несколько целей, под эту текущую инфляцию конъюнктурно менять цель по инфляции. Это как раз верный путь к тому, чтобы снизить доверие к денежно-кредитной политике", — ответила Набиуллина на вопрос, не считает ли она, что последние годы указали пространство для снижения цели по инфляции.

"Мы цель выбирали все осознанно, 4% — выше, чем во многих других странах, но потому, что у нас и структура экономики другая, структура цен другая, большая неоднородность между регионами, между отраслями, и поэтому, на мой взгляд, конечно, цель по инфляции не надо так быстро менять, и денежно-кредитная политика действует с лагом, и все это мы должны учитывать и очень аккуратно к этому подходить, анализируя, накапливая опыт", — заключила она.