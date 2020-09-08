МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, намерен оценивать целесообразность снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на стратегической сессии Московского финансового форума.

"Наша денежно-кредитная политика действует с лагом, по оценке экспертов, до полутора лет, то есть эффекты от того снижения, которое было, они будут еще продолжаться в следующем году, когда и если бюджет будет консолидироваться. Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией. И мы будем оценивать не только когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использования этого пространства", — сказала она.

Банк России в июле снизил ключевую ставку в третий раз подряд — на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. Это стало новым историческим минимумом. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что ЦБ допускает, что сохраняется потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.