МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получит 84,7% сервиса доставки еды "Кухня на районе", сделка будет закрыта до конца четвёртого квартала, сообщила пресс-служба банка.

"O2O" — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе". "O2O" получит 84,7% проекта, оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца четвёртого квартала 2020 года", — говорится в сообщении.