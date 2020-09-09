МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Средняя доля участия нерезидентов в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в августе снизилась до 15,7% с 20,6% месяцем ранее, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. НРД: доля нерезидентов в ОФЗ в августе сократилась до 28,52%

Минфин России в августе привлек через выпуски ОФЗ на аукционах 179 миллиардов рублей по номиналу, что составило 17,9% от запланированного на третий квартал объема размещения (1 триллион рублей). На фоне снижения процентных ставок в экономике интерес инвесторов к ОФЗ с фиксированной доходностью уменьшился. В ответ на это Минфин в августе изменил структуру предложения, увеличив размещение инструментов с переменным купоном.

"ОФЗ с плавающим купоном интересны в первую очередь локальным инвесторам как инструмент управления процентным риском. В связи с этим доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций на аукционах в августе в среднем составила 15,7% (28,3 миллиарда рублей), что на 5,5 процентного пункта меньше среднего уровня (21,2%) за май-август. Основными покупателями выступали СЗКО (системно значимые кредитные организации — ред.), их средняя доля участия в августе составила 62,7% от размещенного объема", — говорится в обзоре.

Нерезиденты в августе купили валюты на российском рынке на 127,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ.

"Опасения усиления геополитических рисков привели к формированию дополнительного спроса на валюту со стороны иностранных участников в рамках хеджирования валютного риска при продаже российских активов. За неделю c 17 по 21 августа они приобрели валюты на сумму около 54 миллиардов рублей. Всего за август 2020 года покупки составили 127,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с покупками в августе 2018 и 2019 годов (158,2 и 211,4 миллиарда рублей, соответственно)", — говорится в обзоре.

Основными продавцами валюты в августе выступали нефинансовые организации и системно значимые кредитные организации, которые в совокупности продали валюты на 138,4 миллиарда рублей, оценили в ЦБ.

"Инвесторы завершали конверсию в иностранную валюту дивидендных доходов, полученных ими в июле – начале августа. Некоторое влияние на динамику курса рубля до 26 августа оказывало уменьшение среднемесячного предложения валюты на рынок со стороны экспортеров, которое было более заметно с учетом снижения с июля объемов валюты, продаваемой Минфином в рамках бюджетного правила", — говорится в обзоре регулятора.

В конце августа улучшение нефтяной конъюнктуры, снижение объемов покупки валюты иностранными участниками на валютном рынке спот, а также конвертация валютной выручки отдельными компаниями в целях выплаты сентябрьских дивидендов оказали поддержку курсу российской национальной валюты, отметили в Центробанке.