МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Банк России подготовил проект указания о порядке и объёме информации, которые должны предоставлять Росфинмониторингу в рамках антиотмывочного законодательства профучастники рынка ценных бумаг, осуществляющие инвестиционное консультирование. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

По словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, данное указание регулятора в случае его вступления в силу не вводит дополнительной нагрузки для участников рынка. Этот документ подготовлен в рамках изменений, внесенных весной в антиотмывочное законодательство, которые снижают нагрузку на юрлиц, занимающихся только инвестиционным консультированием.

"Согласно изменениям, теперь соответствующие компании должны предоставлять информацию о клиентах Росфинмониторингу только по его запросу. Поправки сокращают расходы юрлиц, занимающихся только инвестиционным консультированием, и дают им возможность удалённого обслуживания клиентов", — пояснил Заблоцкий РИА Новости.