МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2020 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 729,3 миллиона рублей против 888,4 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

"За шесть месяцев 2020 года членам правления банка было выплачено 729,3 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2020 году", — сообщает банк.

В документе поясняется, что в данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) в размере 550,5 миллиона рублей, а также переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) – 178,8 миллиона рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 июня 2020 года составили 4 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Как сообщается на сайте Сбербанка, в состав правления банка входят девять человек: председатель правления Герман Греф, первые зампреды Александр Ведяхин, Лев Хасис, а также зампреды Олег Ганеев, Ольга Голодец, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов и Анатолий Попов.

Средняя численность работников Сбербанка в первом полугодии снизилась на 1,82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 235 047 человек.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился при этом на 10%, до 115,104 миллиарда рублей, а выплаты социального характера выросли на 2,5% и составили 3,05 миллиарда.

Греф в конце 2017 года сообщал, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверял, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет. Он также отмечал, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.

В 2019 году средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2% по сравнению с 2018 годом и составила 239 266 человек.