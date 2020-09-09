МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Доля контрактов на покупку иностранной валюты в будущем периоде (валютных форвардных сделок) на российском рынке упала в августе до минимума за два года на фоне снижения импорта из-за пандемии, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ.

"Нефинансовые компании на российском рынке часто используют валютные форварды для хеджирования валютного риска, заключая контракты на покупку иностранной валюты в будущем периоде. Доля таких сделок на рынке в 2020 году снижается, достигнув минимума за два года в августе текущего года – 21,7% (на 31.08.2020)", — говорится в обзоре.

В основном снижение происходит за счет нефинансовых компаний, осуществляющих импортные операции. Одной из причин сокращения ими объемов сделок могла быть пандемия коронавируса и, соответственно, снижение импорта, полагают в ЦБ.

Валютные свопы и форварды занимают большую часть рынка валютных производных финансовых инструментов (ПФИ) развивающихся рынков.

"Наибольший среднесуточный оборот по валютным форвардам среди развивающихся стран наблюдался в Индии (3,7 миллиарда долларов в сутки), в то время как в России самым большим по обороту рынком среди валютных ПФИ стал рынок валютных свопов (1,7 миллиарда долларов в сутки). При этом больший среднесуточный оборот валютных свопов наблюдался только в ОАЭ (4,1 миллиарда), где этот инструмент используется чаще других", — сообщает ЦБ РФ.