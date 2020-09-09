МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Заявления на процедуру упрощенного банкротства подали уже 334 человека, в отношении 56 из них процесс уже пошёл, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

"Механизм действует почти неделю, за это время в МФЦ обратилось 334 человека с соответствующими заявлениями, по 56 гражданам уже процедура такая запущена", — сказал он.

"Мы проверяли, как работают МФЦ, готовы ли они к приему заявлений — и, действительно, готовы. Специалисты понимают процедуру, знают… есть подготовленные скрипты, так сказать, они достаточно детально и, я бы даже сказал, с сочувствием людей информируют по всей этой процедуре", — пояснил чиновник.

Министр также отметил, что процедура абсолютно бесплатна, однако воспользоваться ею можно будет только раз в 10 лет. Также основной текущей задачей Минэкономразвития по этому вопросу Решетников видит информирование и разъяснительную работу с людьми, чтобы социально незащищенные категории граждан "действительно понимали, как это все работает и реально могли этой услугой воспользоваться".

Физические лица и индивидуальные предприниматели с 1 сентября могут подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудебном порядке — таким образом, закон теперь позволяет должникам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

Упрощенная процедура доступна для гражданина, если размер его обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей, при этом в указанную сумму не должны входить штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции.