МОСКВА, 9 сентября. — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 71 /2207/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5516-У от 29.07.2020 "Об утверждении перечня иностранных организаций, разрабатывающих /утверждающих/ примерные условия договора /иные аналогичные документы/, в целях применения пункта 5 статьи 515 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59561 от 28.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования /;

— стандарт Банка России СТО БР НПС-7.0-2020 "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей";

— стандарт Банка России СТО БР НПС-8.0-2020 "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Альбом схем".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.08.2020; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.09.2020; сообщение об исключении КБ "МИА" /АО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; сообщения Банка России.