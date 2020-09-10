МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ утвердил две программы субординированных облигаций совокупным объемом до 500 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.

"В соответствии с ранее озвученными планами по пополнению капитала и улучшению показателей достаточности капитала, наблюдательный совет ВТБ утвердил программы выпуска субординированных облигаций серий СУБ-Т1 и СУБ-Т2", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

Программа серии СУБ-Т1 предусматривает выпуск субординированных облигаций без установленного срока погашения на предельную сумму до 300 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, программа серии СУБ-Т2 — субординированных облигаций со сроком погашения до 50 лет на предельную сумму до 200 миллиардов рублей включительно или эквивалента в иностранной валюте. Срок действия обеих программ не ограничен.

"Банк сможет оперативно размещать выпуски субординированных облигаций в различных объемах и различной срочности в зависимости от потребности и рыночной конъюнктуры. Объемы средств, предусмотренные программами, традиционно являются предельно допустимыми и не будут размещаться единовременно", — отметили в банке.